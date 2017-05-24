В доме сестры Кабиры Мамедовой произошел пожар, сторож скончался
2017-05-24 10:45 | www.apa.az | 2
Как сообщили АПА Управлении полиции Хазарского района, 19 мая в поселке Саган в принадлежащем Сабире Мамедовой доме произошел пожар, в результате которого работавший сторожем 41-летний Натиг Джаббаров получил ожоги. Мужчина был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, Н.Джаббаров скончался вчера в больнице.
По факту ведется расследование.
В полиции также сообщили, что С.Мамедова является сестрой предпринимателя Кабиры Мамедовой.