Умер внук Сталина

2017-05-24 10:54 | www.oxu.az | 2

Ушел из жизни внук Иосифа Сталина режиссер Александр Бурдонский, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Сегодня ночью Александр Васильевич скончался», - сообщили в Центральном академическом театре Российской армии, где работал режиссер.

В театре рассказали, что Бурдонский долгое время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Народный артист России Бурдонский является режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в театре Российской армии. Среди его постановок «Игра на клавишах души», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут» и другие.

Кроме того, Бурдонский - внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.

В прошлом году режиссер отметил 75-летний юбилей.

A.С.

