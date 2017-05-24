Сегодня определится победитель Лиги Европы по футболу

2017-05-24 11:04 | www.oxu.az | 2

Сегодня определится победитель Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в финальном матче, проводимом на «Френдс Арене» в столице Швеции в Стокгольме, встретятся английская команда «Манчестер Юнайтед» и голландский «Аякс».

Амстердамская команда впервые за 21 год выйдет на решающий матч еврокубков. А в целом две команды 16 раз принимали участие в финалах. Если «Аякс» 7 раз завладевал кубком, то у «Манчестер Юнайтед» этот показатель составил 4. Если «красные дьяволы» на этот раз победят, то впервые получат главный приз Евролиги.

В то же время, эта команда будет числится 5-й командой, завоевавшей 3 кубка Европы - Кубок чемпионов (нынешняя Лига чемпионов), Кубок УЕФА (Лига Европы), и в настоящее время не существующий Кубок обладателей кубков.

Ранее это удалось 4 клубам, и одним из них является «Аякс».

Отметим, что сегодняшняя игра начнется минутой молчания в память жертв террористического акта, совершенного в Манчестере.

Лига Европы

Финал

22:45. «Аякс» (Голландия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Главный тренер: Дамир Скомина (Словения)

Стокгольм, «Френдс Арена»

Н.О.