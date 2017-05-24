Турция ввела новые ограничения на импорт пшеницы из России

2017-05-24 11:09 | www.oxu.az | 2

Турция ввела дополнительные ограничения на поставки российской пшеницы.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 24 мая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на аналитический центр «Совэкон» и российских экспортеров.

По новым правилам, отныне на Россию должно приходиться не более 25 процентов от всех лицензий, выданных на импорт зерна. Данный документ необходим для того, чтобы поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта. Он является инструментом защиты внутреннего рынка страны.

Н.О.