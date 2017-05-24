В Баку мужчина открыл огонь по своему знакомому

2017-05-24 11:12 | www.oxu.az | 2

В Баку произошел вооруженный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера ночью в поселке Бильгя Сабунчинского района.

Житель поселка Рамид Рамидов в ходе конфликта выстрелил в своего знакомого Тарлана Дадашова. Т.Дадашов был тяжело ранен и доставлен в больницу.

В результате проведенных мероприятий Р.Рагимов был задержан. У него изъяли изготовленное кустарным способом оружие.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (умышленная попытка убийства), продолжается следствие.

A.M.

