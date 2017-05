Brüksel'de çifte zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de NATO zirvesinin yanı sıra AB’nin kurmaylarıyla bir araya gelecek. Erdoğan’ın, NATO zirvesinde terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve Suriye PKK’sına yönelik sert mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca AB kurmaylarıyla Türkiye-AB ilişkilerinin somut bir takvime bağlanmasını isteyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılacak. Erdoğan ayrıca görüşme isteklerine müsbet cevap verdiği AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Türkiye-AB zirvesi gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı trafiği kaldığı yerden devam ediyor. Erdoğan’ın Hindistan, Rusya, Çin, Kuveyt ve ABD’den sonraki durağı Brüksel. AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı gezisinde Brüksel’e gidecek Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan’ın takviminde AB’den terörle mücedele ve uluslararası terör saldırılarına birçok konu bulunmakda.

SURİYE PKK’SI MASADA

Erdoğan, zirvedeki konuşmasında, en son İngiltere’de yaşanan terör saldırısını hatırlatacak, terörü kınayacak. Uluslararası teröre dikkat çekmesi beklenen Erdoğan, bugün terörün herkesi tehdit ettiğini vurgulayacak ve teröre karşı ortak hareketin öneminin altını çizecek. Erdoğan, Suriye PKK’sı PYD-YPG’ye yardımcı ülkeleri de sert bir dille eleştirecek. Terör örgütlerine karşı asla taviz verilmemesi gerektiği ve daha müessir mücadele yürütülmesini vurgulayacak.

NATO’YA TERÖR SİTEMİ

Erdoğan’ın, Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeterince yanında görmediği NATO’ya serzenişte bulunması bekleniyor. Erdoğan, birliğin terörle mücadelede daha faal rol alması gerektiğini müttefik ülkelere açıkça söyleyecek. Terörle mücadele ve Suriye ile Irak’taki gelişmelerin değerlendirileceği zirvede, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesinde NATO’nun rolünün güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak, transatlantik külfet paylaşımı konusu ele alınacak. Bu toplantıda liderler, ittifakın değişen emniyet ortamına uyarlanmasını temin amacıyla Galler ve Varşova zirvelerinde alınan kararların tatbikat durumunu da gözden geçirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Türkiye, sahip olduğu en büyük gücü genç ve yetişmiş insan kaynağı olan bir ülkedir. Ülkemizin ilk tıp fakültesi olan bu çatıdan mezun olmak, öğrencilerimizin ömür boyu göğsünde taşıdığı bir ayrıcalık olacaktır.Çapa, 110 dönüm arazi üzerinde, şimdi ise Hasdal'da 1100 dönüm bir araziyi İstanbul Üniversitesi'ne tahsis ettik.Doktora, sağlık personeli ve hemşirelere ihtiyacımız var. Ne kadar yetişmiş, kaliteli hemşirelerimiz olursa sağlık hizmeti de o kadar başarılı olacaktır.İngiltere'deki terör saldırısıİngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetli kınadığımı ifade etmek istedim. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim.Manchester Arena yakınlarında terör saldırısıSeçilme yaşının 18'e düşürülmesiÜlkesinin istiklal ve istikbali için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapacak gençlere ihtiyaç vardır. Gençlere her konuda güvenmemiz lazım. Bundan sonra seçme yaşında olan her genç aynı zamanda seçilebilecek. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlere güvenmek aynı zamanda onlara destek olmayı da gerektirir."

BSOMUT TAKVİM İSTEYECEK

Türkiye’nin AB üyeliğine dair gelişmeler de Erdoğan’ın gündeminde. Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile biraraya gelecek. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin durumunu “denetim”e çekmesi kararı ardından kurulacak ilk temasın hayli sert geçmesi bekleniyor. Erdoğan, kısa bir süre önce Brüksel’de kendisinden görüşme randevusu isteyen liderlere “AB’nin bundan sonra atacağı adım fasılları açmaktır” sözleriyle seslenmişti. Görüşmede, Erdoğan’ın AB kurmaylarından ilişkilerin geleceğine ilişkin somut takvim isteğinde bulunması bekleniyor.

İncirlik teması

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Erdoğan’ı yeniden görmek için sabırsızlanıyorum” açıklaması sonrası iki liderin NATO zirvesinde de biraraya gelmesi bekleniyor. Brüksel’de en dikkat çeken temas ise Almanya Başkanı Angela Merkel ile olacak. Erdoğan ve Merkel’in yaşanan İncirlik krizinin ardından ilk teması burada gerçekleştirebilecekleri ve bir görüşme yapabilecekleri belirtiliyor. Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretine izin verilmemesi üzerine Almanya ile Türkiye arasında karşılıklı restleşmeler yaşanmış, Almanya İncirlik’ten askerlerini çekeceği de dahil sert açıklamalar yapmıştı.

İngilizlerin acısını paylaşıyoruz

Erdoğan, İngiltere’nin Manchester kentindeki konserde önceki gün gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İngiltere’nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını ben de şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Türkiye olarak, saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden,

59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi, İngiltere’nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim” diye konuştu.