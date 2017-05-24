Рейтинги Международного банка Азербайджана могут быть пересмотрены

2017-05-24 11:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Встреча с зарубежными кредиторами Международного банка Азербайджана (МБА) в Лондоне прошла в высшей степени конструктивно, сказал журналистам первый заместитель председателя правления МБА Аббас Ибрагимов

По словам Ибрагимова, на встрече кредиторам представили план реструктуризации, подразумевающий классификацию по трем категориям. Процесс реструктуризации внешних обязательств будет проводиться согласно плану.

Ибрагимов отметил, что одним из основных ожиданий в ближайшие дни, исходя из опыта зарубежных банков, прошедших подобный процесс, является пересмотр рейтингов банка со стороны международных рейтинговых агентств.

"Возможно, что международные рейтинговые агентства временно снизят рейтинги банка. Предполагается, что это произойдет в ближайшие дни. Однако это не отражает ухудшение ситуации в банке. Как мы отмечали ранее, подобный подход со стороны агентств является традиционным. Такое решение в процессе реструктуризации отражает стандарты агентств и нормальную практику. Рейтинги банка, находящегося в процессе реструктуризации, как правило, временно снижаются. По завершению процесса они вновь повышаются",- сказал он.

По его словам, процесс реструктуризации усилит финансовые позиции Международного банка Азербайджана и рейтинги банка будут еще выше прежних.

"Правительство Азербайджана всегда на стороне МБА и продолжает оказывать свою поддержку банку. Объявление о плане реструктуризации обязательств также является значимым шагом для будущей деятельности банка. Этот план является дорожной картой для наших кредиторов, которые сотрудничая с нами, могут быть уверены в стабильном развитии, устойчивости и успехе МБА. Мы абсолютно уверены в успешном завершении процесса реструктуризации. По завершению этого процесса Международный банк Азербайджана еще более укрепит свои финансовые позиции",- сказал Ибрагимов.

Он заявил, что банк, находясь в процессе реструктуризации, продолжает проведение всех операций в нормальном режиме, а также продолжает непрерывно оказывать полное и качественное обслуживание своих клиентов.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.