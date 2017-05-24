Милле Йовович отказали в роли ведущей «Евровидения-2017»

2017-05-24 11:21 | www.oxu.az | 3

Американская актриса Милла Йовович хотела провести музыкальный конкурс «Евровидение-2017», однако украинские организаторы ей в этом отказали. Об этом в своем Facebook написал креативный продюсер соревнования Олег Боднарчук, передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

«Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть Мила Йовович. Ее менеджер написал мне письмо, поскольку знал, что я занимаюсь этим и просил о переговорах», - говорится в публикации.

Выбор был сделан в пользу украинских шоуменов Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко.

Ранее, стало известно, что американская певица Леди Гага согласилась бесплатно выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако от ее участия отказались, так как на обеспечение ее приезда и райдера не хватило бюджета конкурса. В итоге в качестве хедлайнера мероприятия выбрали украинскую певицу Руслану.

Финал «Евровидения-2017» состоялся в Киеве в ночь на 14 мая. В конкурсе победил представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал.

A.C.

