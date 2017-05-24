В Главном управлении МВД произведено кадровое изменение

2017-05-24 11:24 | www.oxu.az | 3

В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое назначение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, полковник полиции Джанполад Даанов освобожден от должности начальника следственного отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и назначен замначальника Главного управления следствия и дознания МВД.

Отметим, что предыдущий замначальника Главного управления следствия и дознания Теймур Гаджиев был освобожден от должности и назначен начальником Отделения полиции Зардабского района.

A.M.

