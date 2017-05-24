В приемных экзаменах по I-IV группам специальностей этим летом примут участие 62 028 абитуриентов

2017-05-24 11:42 | www.apa.az | 3

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Государственном экзаменационном центре, прием электронных заявлений абитуриентов завершился сегодня в 11:00.

Согласно предварительной информации, для участия в экзаменах по I-IV группам специальностей регистрацию прошли 62 028 абитуриентов (56 347 абитуриентов азербайджанского сектора, 5 681 - русского). 23 509 из них выбрали I группу, 17 914 - II группу, 16 160 – III группу, 4 445 – IV группу специальностей. Абитуриенты, не подтвердившие свои электронные заявления в указанный срок, не будут допущены на экзамены.