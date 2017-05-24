На линии противостояния войск Азербайджана и Армении состоится мониторинг

2017-05-24 11:30 | www.oxu.az | 2

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая на линии противостояния войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

A.M.

