СМИ: «Карабах» покупает итальянского нападающего

2017-05-24 11:36 | www.oxu.az | 3

Клуб «Карабах» желает приобрести форварда Никола Читро из клуба «Трапани», выступающего в серии Б.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на издание Tuttomercatoweb.

Читро по прозвищу «Фишано Мессии» предложили трехгодичный контракт и 900 тыс. евро в год. 29-летнего форварда желает приобрести «Беневенто», который близок к выходу в серию А. Однако сам футболист положительно относится к заманчивому предложению «Карабаха».

Отметим, что Никола Читро в сезоне 2016/2017 забил 5 голов и сделал 3 плодотворных паса. Он дважды получал желтую карточку, в одном матче был удален с поля.

Н.О.