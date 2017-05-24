Месяц Рамазан начнется 27 мая

2017-05-24 11:50 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в этом году по григорианскому календарю месяц Рамазан начнется 27 мая 2017 года. Как только станет виден полумесяц, начнется месяц Рамазан.

Как и каждый год УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, повседневные молитвы, время намаза, а также дату праздника.

«Использование религиозными деятелями и верующими календарей, поступивших из других источников, носящих провокационный и раскольнический характер, неприемлемо. Уверены, что Госкомитет по работе с религиозными структурами и местные ИВ помогут нам в этом, а также будет контролировать агитацию и распространение в СМИ утвержденного УМК календаря», - говорится в Фетве.