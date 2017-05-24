Азербайджан получил заказов на 111 миллионов долларов – ФОТО

2017-05-24 11:43 | www.oxu.az | 3

Представлен второй выпуск «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, в выпуске дается информация по экспорту в ненефтяном секторе за 4 месяца.

В «Обзоре экспорта» отмечается, что за 4 месяца 2017 года на портал Azexport.az поступили экспортные заказы из 42 стран.

Общая стоимость поступивших на портал Azexport.az за упомянутый период заказов составляет более 111 миллионов долларов.

По статистике, в апреле среди производимой в ненефтяном секторе продукции поступали заказы на коньяк, вино, лук, желтый горох, грибы, яйца, сливочное масло, сыр, хлопковое масло, вишневый сок, гранатовый сок, очищенный фундук, сухое молоко, куриное мясо, маринованный перец, солнечные панели, моторное масло и краски.

У.А.

