УМК обратилось к верующим в связи с использованием календаря месяца Рамазан

2017-05-24 12:03 | www.apa.az | 3

«Использование религиозными деятелями и верующими календарей, поступивших из других источников, носящих провокационный и раскольнический характер, неприемлемо».

Как сообщает АПА, об этом говорится в фетве Совета гази Управления мусульман Кавказа в связи с приближающимся месяцем Рамазан.

«Уверены, что Госкомитет по работе с религиозными структурами и местные ИВ помогут нам в этом, а также будут контролировать агитацию и распространение в СМИ утвержденного УМК календаря, который не допускает появления разногласий между религиозными течениями», - говорится в фетве.

В фетве также подчеркнуто, что УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, ежедневные молитвы, а также точную дату праздника.