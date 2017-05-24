Исправился: Сын Порошенко снялся в футболке «Ukraine» после критики отца – ВИДЕО

2017-05-24 11:50 | www.oxu.az | 3

Младший сын Президента Украины Петра Порошенко Михаил, который недавно «засветился» в футболке с надписью «Russia» появился в прямом эфире в футболке с надписью «Ukraine». Возможно, юноша просто решил «исправиться» в глазах общественности, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Михаил вместе со своими сёстрами пришел на утреннюю программу своей матери Марины Порошенко «В ритме спорта», где выполнял упражнения по медболу. Примечательно, что юноша был единственным из своей команды, кто продемонстрировал свою приверженность к Украине. Марина Порошенко вместе с дочерьми была одета в специальную одежду для занятий спортом.

Сын президента все эфирное время сидел спиной к экрану, ведь именно на задней части футболки крупным шрифтом было написано «Ukraine».

Н.О.