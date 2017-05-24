Азербайджан вошел в первую десятку импортеров «Русской водки»

2017-05-24 11:53 | www.oxu.az | 3

Федеральная таможенная служба России обнародовала список стран, импортировавших больше всего «Русской водки» в 2016 году.

Как передает Oxu.Az, Азербайджан в прошлом году импортировал этого напитка на 2,2 млн долларов. С этим показателем наша страна расположилась на 10-м месте.

Больше всего «Русской водки» импортировали Германия (20,6 млн долларов), Англия (18,4 млн долларов) и Латвия (17,2 млн долларов).

Н.О.

