Азербайджан вошел в первую десятку импортеров «Русской водки»
2017-05-24 11:53 | www.oxu.az | 3
Федеральная таможенная служба России обнародовала список стран, импортировавших больше всего «Русской водки» в 2016 году.
Как передает Oxu.Az, Азербайджан в прошлом году импортировал этого напитка на 2,2 млн долларов. С этим показателем наша страна расположилась на 10-м месте.
Больше всего «Русской водки» импортировали Германия (20,6 млн долларов), Англия (18,4 млн долларов) и Латвия (17,2 млн долларов).