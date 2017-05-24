Замминистра образования Румынии: «Для определения границ сотрудничества будет проведена экспертиза»

2017-05-24 12:11 | www.apa.az | 3

«Будет проведена экспертиза по сферам образования Азербайджана и Румынии. Согласно результатам этой экспертизы, будут определены границы будущего сотрудничества».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра образования Румынии Гигель Парашив.

По его словам, обе страны ожидают многого от I азербайджано-румынского межуниверситетского форума в Баку: «Преподаватели и студенты университетов Румынии и Азербайджана будут сотрудничать и в будущем. Я увидел перспективы для сотрудничества между университетами двух стран. В рамках этого визита мы открыли для себя университеты Азербайджана, образование этой страны. Мы надеемся на сотрудничество в сфере высшего образования. Мы сделаем все для укрепления сотрудничества между университетами».