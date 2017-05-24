Стал известен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2017-05-24 12:15 | www.apa.az | 3

25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако утром и ночью возможны кратковременные дожди. Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 14-16°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана возможны грозы и дожди, местами интенсивного характера. Днем в большинстве районов будет без осадков. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.