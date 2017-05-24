Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией

2017-05-24 11:57 | www.oxu.az | 3

Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, в результате чего сотрудничество альянса будет заблокировано еще с четырьмя десятками стран, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

В качестве ответной меры члены Североатлантического альянса приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государствами, разрешив двустороннее партнерство.

Представитель НАТО заявил, что сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето.

Австрия не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с военным блоком - например, более 400 австрийских военнослужащих размещены в Косове.

Решение турецких властей наложить вето вызвано попытками Австрии воспрепятствовать вступлению Турции в Европейский союз.

Н.О.