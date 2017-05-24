В исламских государствах с интересом следили за Исламиадой в Баку - депутат

2017-05-24 12:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В исламских государствах с большим интересом следили за IV Играми исламской солидарности «Баку-2017», сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Депутат отметил, что Игры были в центре внимания практически всего мира.

«Мне довелось наблюдать интерес и внимание к Играм, когда в преддверии Исламиады я находился в Казахстане. При этом, отмечался не только прогресс самих Игр, но и развитие Баку и спорта в Азербайджане. На встречах в Казахстане было отмечено, что благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно развивается, и Казахстан, будучи мусульманской страной, испытывает гордость по этому поводу», - сказал Насиров.

Эльман Насиров добавил, что Игры показали силу азербайджанских спортсменов, то, как они подготовились к Исламиаде. Проведенная в Баку Исламиада подтвердила, что особое внимание главы государства и забота, оказываемая развитию спорта, обеспечивает весомые результаты. Зарубежные зрители отмечают, что проведение Игр исламской солидарности в Азербайджане еще раз подтвердило высокий уровень стабильности, безопасности в стране, то, что Азербайджан вносит большой вклад в солидарность исламского мира.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)