Председатель УМК: «Пусть верующие не делают самовольных заявлений»

2017-05-24 12:18 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в ходе сегодняшнего мероприятия в УМК Аллахшукюр Пашазаде сказал, что религиозным деятелям поручено в своих заявлениях для СМИ и на хутбах не говорить о проблемах других стран.

Он отметил, что в дальнейшем религиозные деятели должны будут быть внимательными в связи с этим вопросом: «Я поручил, чтобы они говорили и выражали свои мнения только в связи с событиями, происходящими в Азербайджане, чтобы они не лезли в дела других стран. Пусть верующие не делают самовольных заявлений».