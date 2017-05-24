Председатель УМК: «Имамы и ахунды, которые примут участие на мероприятиях до ифтара, будут уволены»

2017-05-24 12:28 | www.apa.az | 3

Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде предупредил ахундов, имамов и всех верующих в связи с участием на мероприятиях во время месяца Рамазан до начала ифтара.

Как сообщает АПА, на мероприятии, организованном в УМК в связи с наступлением месяца Рамазан, шейхульислам сказал, что ни один религиозный деятель не должен участвовать или организовывать мероприятия до начала ифтара: «Мы должны быть примером. Вы мои представители. Поэтому, будьте внимательны в таких вопросах. Я предупреждаю, чтобы вы знали и не вынуждали меня снять вас с занимаемой должности. В противном случае, я приму такое решение».