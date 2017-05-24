В Баку мужчина открыл огонь по своему знакомому – ОБНОВЛЕНО

2017-05-24 12:06 | www.oxu.az | 2

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о вооруженном инциденте в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 23 мая в поселке Бильгя Сабунчинского района местный житель, ранее судимый Тарлан Дадашов, был доставлен в больницу с огнестрельным ранением шеи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 14-го отделения полиции Управления полиции Сабунчинского района был задержан подозреваемый в совершении преступления другой житель поселка Рамид Рагимов. У него изъяли изготовленное кустарным способом ружье с отпиленным стволом и прикладом, 14 патронов и одну гильзу.

По факту возбуждено уголовное дело.

11:12

В Баку произошел вооруженный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера ночью в поселке Бильгя Сабунчинского района.

Житель поселка Рамид Рамидов в ходе конфликта выстрелил в своего знакомого Тарлана Дадашова. Т.Дадашов был тяжело ранен и доставлен в больницу.

В результате проведенных мероприятий Р.Рагимов был задержан. У него изъяли изготовленное кустарным способом оружие.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (умышленная попытка убийства), продолжается следствие.

A.M.

