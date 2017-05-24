В Париже будет проведен вечер памяти Вагифа Самедоглу

2017-05-24 12:32 | www.apa.az | 3

В Париже будет проведен вечер памяти народного поэта Азербайджана Вагифа Самедоглу.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомитета по делам с диаспорой, во время вечера памяти, который будет проведен при организационной поддержке Дома Азербайджана в Париже и дома-музея Самеда Вургуна, посольства Азербайджана во Франции, состоится презентация книги поэта на французском языке «Un jour j'ai été le sourire».

Мероприятие будет проведено 6 июня в 19:00 в азербайджанском Центре культуры в Париже.

Отметим, поэт, драматург, публицист, член Союза писателей, заслуженный деятель искусства, депутат Милли Меджлиса Вагиф Самедоглу умер 28 января 2015 года в возрасте 76 лет.