Названо число иностранных туристов в Азербайджане в прошлом месяце

2017-05-24 12:12 | www.oxu.az | 3

В Баку прошло мероприятие, посвященное итогам организованного в Баку Шоппинг фестиваля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в сообщении Бюро конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма говорится, что в апреле в Азербайджан прибыло 187 577 туристов. Рост относительно соответствующего периода прошлого года составляет 23%. В период первого фестиваля в качестве участников были зарегистрированы 205 магазинов, из которых 172 присоединились к программе возврата НДС.



В рамках системы Tax Free были выданы 23 242 фактурных счета. Общий оборот по утвержденным фактурам составил 18 млн 167 тыс. 892 маната, банки вернули покупателям НДС в размере 1 млн 800 тыс. манатов.

У.А.

