Как красиво оформить грядки: советы и идеи от профи

2017-05-24 12:16 | www.oxu.az | 4

Разбить на дачном участке, огородt — заманчивая идея для городского жителя. Как сделать так, чтобы грядки не портили вид сада и даже украшали его, мы узнали у ландшафтного дизайнера Ирины Лукьяновой, передает Oxu.Az со ссылкой на inmyroom.ru.

1. Вертикальные огороды

Их можно создавать как на лоджии, террасе, так и на довольно маленьких участках, используя вертикальную поверхность забора или часть стены.

Я советую высаживать растения в специальные модули, которые крепятся к забору или специальной опоре. В них можно насыпать плодородный грунт или налить специальный питательный раствор — во втором случае огород будет называться гидропонным. Имейте в виду, что растения в контейнерах нужно поливать намного чаще, чем в обычных грядках.

2. Огороды в кашпо и ящиках

Этот вариант понравится тем, кто планирует посадить овощные или ягодные культуры в небольшом количестве. Ящики и горшки мобильны, их легко передвинуть, а землю можно менять каждый сезон — согласитесь, очень удобно. Полив осуществляется вручную.

3. Низкие грядки с бордюром

Сегодня в продаже вы встретите большое количество пластиковых и металлических бордюров, которые имеют высоту от 13–21 см. Пластиковые часто имеют форму спилов дерева или декоративного камня. На зимний период я бы их убрала, чтобы избежать деформации. Ленту для металлических бордюров можно заказать на производстве — тогда вы сможете сделать высоту грядок больше 21 см. Ширина грядки при этом не должна превышать 90 см — иначе будет неудобно пропалывать растения.

4. Высокие деревянные грядки

Мне нравится обрамление грядок при помощи деревянных брусков, спилов дерева, досок. Хотите грядки на века? Используйте лиственницу со специальной пропиткой. Высоту грядок в этом случае можно регулировать на свое усмотрение: растениям, которые приподняли над землей, будет теплее, а значит и урожай вы получите быстрее.

5. Огород среди мощеных дорожек

Для мощения дорожек и площадок в саду чаще всего используют дорожный клинкер. С помощью небольших элементов приподнимите немного уровень грядок и засыпьте их плодородной землей. Для покрытия дорожек также подойдет гравий и каменная крошка. Чем удобна такая конструкция — борьба с сорняками станет гарантировано проще.

A.C.

