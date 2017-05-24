Шейхульислам призвал религиозных деятелей не допускать в проповедях разделения верующих на шиитов и суннитов

2017-05-24 12:57 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на мероприятии в связи с месяцем Рамазан в УМК шейхульислам сказал, что если сотрудники Государственного комитета по работе с религиозными структурами сообщат ему об этом, то в отношении этого религиозного деятеля будут приняты меры.

Он отметил, что этот вопрос будет контролироваться совместно с Комитетом: «Поэтому уже сейчас я запрещаю вам в течение всего месяца, в целом в своих выступлениях и проповедях использовать названия течений, разделять верующих, использовать выражения, которые могут привести к разногласию. Если сотрудники Государственного комитета по работе с религиозными структурами сообщат мне об этом нарушении, будут приняты незамедлительные меры. Потому что у нас нет и не будет деления на течения».