В результате пожара в доме сестры Кабиры Мамедовой погиб охранник

2017-05-24 12:26 | www.oxu.az | 3

Мужчина, пострадавший в результате пожара в жилом доме в Баку, скончался в больнице спустя пять дней после инцидента.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

По информации, 19 мая в поселке Саган в принадлежащем Сабире Мамедовой доме произошел пожар, в результате которого работавший сторожем 41-летний Натиг Джаббаров получил ожоги. Мужчина был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, Н.Джаббаров скончался вчера в больнице.

По факту ведется расследование.

Сабира Мамедова является сестрой предпринимателя Кабиры Мамедовой.

З.Г.

