Канны - 2017: Звезды на юбилейном вечере фестиваля – ФОТО

2017-05-24 12:30 | www.oxu.az | 3

70-й Каннский кинофестиваль продолжает собирать на красной дорожке звезд мировой величины, а сегодня их было особенно много, потому что во Дворце фестивалей и конгрессов прошло светское мероприятие в честь 70-летнего юбилея киносмотра. Шарлиз Терон, Наоми Кэмпбелл, Диана Крюгер, Николь Кидман, Джессика Честейн, Сальма Хайек и другие гости предстали в вечерних нарядах под вспышками фотокамер.

Марион Котийяр выбрала черное платье от Armani и колье Chopard, Рита Ора появилась на красной дорожке в полупрозрачном и расшитом кристаллами наряде от Elie Saab, Ума Турман надела нежно-розовое платье, декорированное перьями. Предгалаем оценить наряды и других гостей праздничного вечера.

A.С.

