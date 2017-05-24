Заслуженные аплодисменты и восторг публики - отчетный концерт (ФОТО)

2017-05-24 12:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Детская музыкальная школа №33 провела отчетный концерт, посвященный государственному празднику Азербайджана - Дню Республики, который отмечается 28 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры и туризма города Баку.

Концертная программа прошла в одиннадцатилетней музыкальной школе №23 имени Афрасияба Бадалбейли. На мероприятии присутствовали начальник Главного управления культуры и туризма Баку Вугар Зейналов, известные деятели культуры и искусства, педагоги музыкальных школ и школ искусств столицы.

В ходе концертной программы в исполнении учащихся школы прозвучали произведения Гара Гараева, Арифа Меликова, Асаф Зейналлы, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева и других композиторов.

Юные музыканты продемонстрировали гостям исполнительское мастерство на скрипке, фортепиано, а также великолепное владение искусством игры на азербайджанских народных инструментах.

Концерт прошел с большим успехом, юные артисты были награждены заслуженными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева )