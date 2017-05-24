Bravo, Expressbank!

2017-05-24 12:35 | www.oxu.az | 3

Expressbank, который заботится о более эффективном использовании финансовых ресурсов клиентов, оставаясь верным традиции, объявляет о начале новой акции.

Осуществление оплат посредством пластиковых карт Expressbank-a в супермаркете Bravo, расположенном в Ganjlik Mall - одном из самых крупных торговых центров не только страны, но и всего Кавказа, а также гипермаркете Bravo в поселке Ахмедлы, стало вдвойне выгодным.

Так, в период с 22 мая по 22 июня все клиенты, совершившие оплаты за покупки на сумму минимум 40 AZN посредством Mastercard или Maestro карт от Expressbank-a, предоставив чеки на стол Клиентского Обслуживания, получат различные подарки.

Но и это ещё не все.

Поскольку все владельцы пластиковых карт Expressbank-а в рамках проекта ExpressClub получают cashback обратно на свой счет при осуществлении платежей внутри страны посредством POS-терминалов, совершать покупки в маркетах Bravo будет для них наиболее выгодным.

Следует отметить, что для желающих стать владельцем пластиковых карт Expressbank стоимость карты Expresso составляет 5 AZN, Maestro составляет 6 AZN, а MasterCard Standart 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карточку MasterCard Platinum.

Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.