Bir-birilərini eyni vaxtda nokdauna saldılar (VİDEO)

2017-05-24 12:34 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Tailandın Pattayya şəhərində keçirilən tay boksu turnirində maraqlı məqam qeydə alınıb.

Trend-in məlumatına görə, turnir çərçivəsində rinqdə qarşılaşan amerikalı Dorian Prays və fransız Conatan Leko bir-birilərini eyni vaxtda nokdauna saliblar.

Boksçular eyni vaxtda yerə sərilsələr də, amerikalı idmançı kömək olmadan ayağa qalxdığı üçün qalib elan edilib.