Председатель Госкомитета: «Есть силы, которых не устраивает в Азербайджане модель отношений государство-религия»

2017-05-24 13:09 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на посвященном месяцу Рамазан мероприятии в Управлении мусульман Кавказа заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он сказал, что есть силы, которые хотят изменить исторически сформировавшуюся в Азербайджане модель государство-религия: «Все, в частности верующие, должны быть внимательными. Попытки изменить в Азербайджане модель государство-религия делают необходимым вести совместную борьбу с радикальными группами. Потому что пренебречь нашей исторически сформированной моделью означает уничтожение религиозных традиций. Поэтому мы должны вместе предотвращать подобные попытки».

Председатель Госкомитета порекомендовал, чтобы представители УМК также принимали непосредственное участие в мероприятиях сотрудников Госкомитета в регионах. Он сделал замечание некоторым верующим в связи с хурафатом: «Если верующий на каких-либо церемониях говорит о гаданиях или о вещах, присущих хурафату, значит он не является верующим».