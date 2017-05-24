«Бакметрополитен» 82% полученных субсидий направляет на выплату зарплаты

2017-05-24 13:10 | www.apa.az | 3

Дебиторские долги ЗАО «Бакинский метрополитен» на начало 2016 года составили 21 млн. 640,6 тыс. манатов, в течение года выросли на 11 млн. 153,5 тыс. манатов и на конец отчетного периода составили 32 млн. 794,1 тыс. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в заключении Счетной палаты по годовому отчету об исполнении госбюджета и законопроекту «Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики за 2016 год». Объем кредиторской задолженности на начало отчетного периода составил 34 млн. 523,1 тыс. манатов, в течение года сократился на 10 млн. 345,9 тыс. манатов и на конец отчетного периода составил 24 млн. 177,2 тыс. манатов.

В 2016 году ЗАО «Бакинский метрополитен» 82% полученных субсидий направил на выплату зарплаты - 31 млн. 158,5 тыс. манатов, 18% или 6 млн. 839,5 тыс. манатов перечислил в Госфонд социальной защиты.