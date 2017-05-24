Создатели «Игры престолов» рассекретили сюжет седьмого сезона сериала

2017-05-24 12:44 | www.oxu.az | 2

Авторы сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) выпустили новый постер седьмого сезона, лишний раз доказывающий, что в Вестеросе теперь редко бывает солнечно. Одним из ключевых персонажей новых эпизодов станет Ночной Король – ему и посвящен анимированный постер, который создатели киноэпопеи обнародовали в сети, передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

В начале недели поклонники телешоу HBO увидели семь новых кадров грядущего сезона, среди которых были и фото со съемочной площадки. На одном снимке Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) идет в бой вместе с драконами. Исполнительный продюсер Брайан Когман чуть позже раскрыл некоторые подробности предстоящих событий:

Есть Белые Ходоки и есть драконы, и когда они сойдутся, история пойдет туда, куда она пойдет.

Издание Entertainment Weekly опубликовало комментарий Кита Харрингтона – исполнитель роли Джона Сноу рассказал, что зрителей ждет быстроразвивающийся сюжет.

«Новый сезон отличается от предыдущих, потому что ускоряется: происходит много столкновений и всего остального. События развиваются намного быстрее, чем мы привыкли. Теперь все иначе и очень волнительно», - признался Харрингтон.

Напомним, премьера седьмого сезона «Игры престолов состоится 16 июля.

A.C.

