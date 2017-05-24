Прогноз погоды от синоптиков

2017-05-24 12:50 | www.oxu.az | 2

Стал известен прогноз погоды на завтра в Азербайджане.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-16, днем 20-25, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. Местами осадки будут интенсивными. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Западный ветер временно усилится.

Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

З.Г.

