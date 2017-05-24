В Москве пройдет заседание СМО СНГ

2017-05-24 13:17 | www.apa.az | 3

26 мая в Москве пройдет заседание Совета министров обороны (СМО) СНГ.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на заседании главы оборонных ведомств планируют рассмотреть 19 вопросов. Среди них – развитие сотрудничества в области изучения, сохранения и популяризации исторического и культурного наследия в военной области, расширение взаимодействия министерств обороны стран СНГ в области боевой подготовки и полевой выучки, военные аспекты противодействия международному терроризму, взаимное признание воинских званий, присвоенных военнослужащим в государствах Содружества, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил и состояние безопасности таких полетов.