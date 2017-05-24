Назван долг Бакметрополитена за прошлый год

2017-05-24 13:00 | www.oxu.az | 3

Дебиторские долги ЗАО «Бакинский метрополитен» на начало 2016 года составили 21 млн 640,6 тыс. манатов, в течение года выросли на 11 млн 153,5 тыс. манатов и на конец отчетного периода составили 32 млн 794,1 тыс. манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заключении Счетной палаты по годовому отчету об исполнении госбюджета и законопроекту «Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики за 2016 год».

Объем долгов по кредитам на начало отчетного периода составил 34 млн 523,1 тыс. манатов, а в течение года сократился на 10 млн 345,9 тыс. манатов и на конец отчетного периода составлял 24 млн 177,2 тыс. манатов.

У.А.

