К сведению водителей: На этой дороге можно заработать штраф в 250 манатов – ВИДЕО

2017-05-24 13:19 | www.oxu.az | 3

Дорожный знак на аэропортовской дороге вызвали недоумение водителей.

На одной из самых скоростных дорог Баку максимальная скорость движения снижена до минимума.

Как передает Oxu.Az, об этом ведущий Турал Юсифли написал на странице «Avtostop».

«На аэропортовском шоссе скорость движения снизилась со 100 до 40 км в час. То есть если вы поедете по левой 100-километровой дороге и попадете на радар, то можете превысить максимально допустимую скорость на 60 км в час и получить штраф в 250 манатов», - заявил Турал Юсифли.

Турал Юсифли, не считающий правильным установку нового дорожного знака, заявил, что сотни водителей не замечают этот знак и невольно нарушают правила.

А.М.