Нусрет Ибрагимов: Подорожание на рынке недвижимости станет неизбежным

2017-05-24 13:30 | www.oxu.az | 3

В апреле цены на рынке вторичной недвижимости снизились на 6,16%, на первичном рынке недвижимости – на 6,98%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил гендиректор консалтинговой группы «MBA Group», эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в апреле активность на рынке снизилась: «Одно время банки повысили объем ипотечных кредитов на рынке, и по этой причине в прошлые месяцы цены выросли.

Но за последние два месяца объем ипотечного кредитования сократился и в соответствии с этим на рынке наблюдается уменьшение денежной массы. Поэтому количество операций купли-продажи уменьшилось, и это повлияло на цены».

Эксперт полагает, что падение цен может продолжиться в следующие месяцы: «Вероятно, что это временное явление. Может быть, летом цены стабилизируются, но ближе к концу года подорожание будет неизбежно».

Дело в том, что в 2015 году манат подешевел к доллару, но в 2016 году это не сказалось на росте цен. В первые три месяца 2017 года вновь наблюдался рост цен, однако в апреле цены вновь упали.

Значит, люди постепенно свыкнутся со стоимостью маната и вернутся на рынок. Активность вновь возрастет, и подорожание будет неизбежным».

У.А.

