В ПА Евронест протест армянского представителя вызвал недовольство

2017-05-24 13:42 | www.apa.az | 3

Руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Евронест Фуад Мурадов принял участие в заседании Бюро структуры.

Как сообщает корреспондент АПА в Молдове, в мероприятии, проведенном в парламенте Молдовы, были обсуждены выборы в странах Евросоюза и «Восточного партнерства», меры по укреплению ПА Евронест, стратегия взаимного сотрудничества между странами-членами Евросоюза и «Восточного партнерства», а также пленарная сессия ПА Евронест, которую планируется провести в конце 2017 года в Киеве.

В ходе заседания было принято решение о проведении конференции на тему «Вопросы здоровья и гендерные проблемы в регионе «Восточного партнерства» в рамках Социального комитета ПА Евронест в сентябре 2017 года. Несмотря на то, что армяне выступили против обсуждения этого вопроса, члены Бюро выразили протест представителю Армении и поддержали Азербайджан.

Затем спикер парламента Молдовы Андриан Канду встретился с членами ПА Евронест. Он отметил, что непосредственно наблюдал за процессом развития в Азербайджане. Спикер парламента Молдовы ответил на вопрос азербайджанского депутата о ГУАМ. По его словам, они придают большое значение этой структуре, и особо подчеркнул, что она занимается вопросами территориальной целостности, энергетики и др.