Президент Азербайджана посетит Венгрию

2017-05-24 13:45 | www.apa.az | 3

Как передает АПА, об этом сообщил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

Он сказал, что визит планируется в октябре этого года.

Дипломат сообщил, что этот визит укрепит активно развивающиеся отношения: «За последние 25 лет политические руководители совершили ряд важных визитов. После визита президента Азербайджана в Будапешт в 2014 году связи поднялись на стратегический уровень. А после визита премьер-министра Виктора Орбана в Азербайджан в 2016 году было принято решение совершать регулярные визиты».