Ильхам Алиев посетит Венгрию

2017-05-24 13:50 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправится с визитом в Венгрию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

Он сказал, что визит планируется в октябре этого года.

Дипломат сообщил, что этот визит укрепит активно развивающиеся отношения: «За последние 25 лет политические руководители совершили ряд важных визитов. После визита президента Азербайджана в Будапешт в 2014 году связи поднялись на стратегический уровень. А после визита премьер-министра Виктора Орбана в Азербайджан в 2016 году было принято решение совершать регулярные визиты».

A.M.