В Азербайджане повесился заключенный

2017-05-24 13:57 | www.apa.az | 3

В Шеки заключенный совершил суицид.

Как сообщает АПА, отбывающий наказание в исправительном учреждении в Шеки, житель района Акрам Фатали оглу Наджафов (1961 г.р.) повесился в камере.

По факту в прокуратуре Шевинского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется следствие.

Отмечается, что А.Наджафов в январе 2015 года убил своего кузена и был приговорен решением суда к 17 годам заключения.