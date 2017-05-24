Турецкие власти выписали ордера на арест 139 чиновников

2017-05-24 14:00 | www.oxu.az | 3

В Турции выписаны ордера на арест 139 столичных чиновников.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Их подозревают в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года и связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. 60 из 139 чиновников работают в городском совете Анкары, 19 — в районных советах, 30 — в министерстве развития, остальные — в министерстве образования.

Анкара обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Сам религиозный деятель настаивает на своей непричастности к этим событиям.

В результате путча погибли 230 человек, 2,1 тысячи пострадали. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. По последним данным, под следствием находятся 150 тысяч человек, под подозрением — еще 145 тысяч, 49 тысяч арестованы.

Н.О.