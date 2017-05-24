Колин Ферт подал заявку на итальянское гражданство

2017-05-24 14:10 | www.oxu.az | 3

Британский актер Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства из-за Brexit, передает Oxu.Az со ссылкой на Express.

По словам источников, актер обеспокоен последствиями решения о том, что Великобритания покидает Европейский союз.

Представитель актера подтвердил, что Ферт подал заявку на двойное гражданство (британское и итальянское), чтобы иметь те же документы, что его жена и дети, однако не уточнил, связано ли это решение с Brexit.

Ранее сообщалось, что британцам могут предложить купить гражданство ЕС после Brexit.

A.C.

