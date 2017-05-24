НАТО обсудит возможность присоединения к американской коалиции в Сирии

2017-05-24 13:54 | www.trend.az | 3

Саммит НАТО 25 мая в Брюсселе обсудит возможность присоединения альянса к американской коалиции в Сирии. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса, передает ТАСС.

"Мы обсуждаем, должна ли НАТО стать членом коалиции", - сказал он, отметив, что этот вопрос будет поднят на саммите.

Главы государств-членов альянса соберутся на первую после избрания президентом Дональда Трампа встречу 25 мая 2017 года. Известно, что во время саммита будут обсуждаться вопросы, касающиеся роли альянса в борьбе с мировым терроризмом, а также финансирование расходов на оборону и справедливое распределение финансовой нагрузки на всех членов блока. Данный саммит будет носить подготовительный характер. Основное заседание пройдет в июле текущего года. Майский же контакт будет носить скорее характер короткой рабочей встречи, важной исключительно с точки зрения визита Дональда Трампа в штаб-квартиру НАТО. Поэтому там не предусмотрено участие стран-партнеров, а только членов альянса.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.