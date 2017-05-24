"Принц азербайджанского мугама" выступит в Тегеране

2017-05-24 14:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Известный исполнитель мугама, лауреат международных конкурсов Гочаг Аскеров выступит с концертом 25 мая в Vahdat Hall Тегерана (Иран), сообщили Trend Life в пресс-службе ханенде.

В концертной программе также примет участие иранский исполнитель мугама Насир Атапур. Ханенде выступят в сопровождении азербайджанских музыкантов – Ибрагим Бабаев (тар), Эльнур Микаилов (кяманча) и Кямран Керимов (нагара).

На вечере прозвучат композиции мугама, народные песни и теснифы. Гочага Аскерова СМИ назвали "Принцем азербайджанского мугама" после успешного выступления на международном фестивале Shanghai World Music Festival-2014.

(Автор: Вугар Иманов)