Помощь США Азербайджану будет сокращена на 90%

2017-05-24 14:32 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «Massis Post», согласно бюджету администрации, помощь Армении будет сокращена на 67 процентов, сократившись с 20,4 миллиона долларов в предыдущем финансовом году до 6,8 миллиона долларов США, предложенных для бюджета-2018.

Также сокращена финансовая помощь для Грузии и Украины на 58% и 70% соответственно. Помощь Азербайджану будет сокращена на 90% процентов и составит 1 миллион долларов.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить финансовую поддержку иностранным государствам.